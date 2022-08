Apre ad Avezzano il Milan Club “Marco Van Basten”, in pochi giorni superate le cento adesioni

Avezzano. L’apertura del Milan Club “Marco Van Basten” era molto attesa nella Marsica, al punto che a pochi giorni dall’apertura ufficiale le adesioni hanno già superato quota cento.

L’apertura del Milan Club farà piacere ai tanti tifosi di fede rossonera presenti nella Marsica che fino a pochi giorni fa, nonostante le recenti vittorie del Milan, non avevano un punto di riferimento dove potersi incontrare di persona e condividere la passione per i colori del diavolo. Da pochi giorni l’attesa è finita e il Milan Club “Marco Van Basten”, associato ufficialmente all’AC Milan, in breve tempo ha intenzione di diventare il punto di ritrovo per tutti i tifosi marsicani del prestigioso Club di calcio con sede in via Turati. La sede operativa del club è ad Avezzano in via Garibaldi n°96, ma per le iscrizioni e per scaricare i moduli per le adesioni al neo costituito club rossonero ci sono anche i canali social, a partire dalla pagina Facebook ufficiale, disponibile qui, oppure tramite la casella di posta elettronica [email protected]