Apre ad Avezzano il Centro clinico “CreativaMente” per aiutare chi soffre di Alzheimer e demenza

Avezzano. Apre ad Avezzano il Centro clinico CreativaMente della psicologa e formatrice Tina Sucapane. Il Centro nasce dalla collaborazione con le psicologhe Roberta Bernardi e Daniela Fiorenzi responsabili del Centro “CreativaMente” dell’Aquila. I servizi del Centro clinico sono destinati a tutte le famiglie che hanno in casa familiari con disturbi cognitivi legati, in particolar modo, alla malattia di Alzheimer e alle altre forme di demenza.

Il supporto clinico offerto comprende terapie cognitive quali: stimolazione cognitiva, ri-orientamento spazio-temporale, memory training e tutte quelle terapie che favoriscono il rallentamento del declino cognitivo e incrementano il miglioramento del benessere psico-fisico del paziente. Aiutando così la presa in carico del familiare che può lasciare il proprio caro affetto da demenza per qualche ora a settimana presso il Centro che se ne farà carico in maniera professionale e attenta ai suoi bisogni.

A breve, verranno anche organizzati corsi ad hoc per i Caregiver, ossia per tutti coloro che sono responsabili della gestione quotidiana di tali pazienti allo scopo di migliorarne e renderne più efficace la conoscenza della stessa malattia e ridurne la percezione del forte carico, il senso di isolamento e il conseguente stress/burnout. Per informazioni dettagliate contattare il Centro al numero 3405289469 e direttamente in sede in via XX Settembre 114 ad Avezzano.