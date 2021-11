Apre ad Avezzano Casa Expert: prodotti nuovi e ricondizionati scontati fino al 50%

Arriva in città Casa Expert elettrodomestici, hobbistica e tanto altro ancora a prezzi super scontati. Il negozio che in tanti cercavano è arrivato anche ad Avezzano. Un vero e proprio emporio della convenienza ha aperto i battenti a via don Minzoni (angolo via Molise) per soddisfare le richieste dei suoi clienti e permettergli di toccare con mano i prodotti in vendita.

Ogni giorno sulle piattaforme di e-commerce vengono comprati migliaia di prodotti che, grazie alle politiche di acquisto adottate, spesso tornano indietro semplicemente perché non soddisfano le esigenze dei clienti. Le grandi realtà come Amazon li riprendono e avviano un processo interno per dargli una seconda vita.

Proprio qui arriva Casa Expert che, grazie a un sistema internazionale perfezionato negli ultimi anni, li acquista in blocco, li verifica e poi li rimette in vendita con prezzi scontati dal 30% al 50% in base al tipo di prodotto.

“Partecipiamo ogni giorno a delle aste al livello europeo per aggiudicarci e rimettere sul mercato prodotti nuovi che i clienti non hanno gradito per svariati motivi”, ha raccontato Luca Pagliaroli, titolare di Casa Expert, “abbiamo messo in piedi un sistema di controllo che ci dà la possibilità di verificare il prodotto, capire se è funzionante, se è stato usato o anche se ha subito dei danni”.

I prodotti vengono poi verificati dal personale di Casa Expert e messi in vendita su e-Bay o direttamente nello store di via don Minzoni.

“La nostra politica è molto semplice”, ha concluso Pagliaroli, “analizziamo il prodotto che spesso può avere semplicemente la confezione rotta o può essere stato rimandato indietro perchè non era del colore giusto, e poi lo rimettiamo in vendita al prezzo più basso che troviamo sulla rete. Se i clienti lo trovano nelle stesse condizioni anche solo a un euro in meno gli ridiamo noi i soldi”.

A Casa Expert si possono trovare ogni giorno prodotti nuovi come piccoli elettrodomestici, ferri da stiro, forni a microonde, ma anche impastatrici, prodotti per la cura del corpo, arredamento per la casa, apparecchi tecnologici e tanto altro. Lo store è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. E’ possibile anche acquistare su e-Bay e ritirare direttamente in negozio.

#adv