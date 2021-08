Appuntamento con lo spettacolo “Uscita d’Emergenza” nella sala conferenze comunale di Avezzano

Avezzano. Crisi generazionale, ma anche solitudine, confusione, relazioni interpersonali compromesse, fede vacillante emerse all’indomani dell’emergenza sanitaria: sono questi i temi che l’evento dal titolo “Uscita d’Emergenza” affronta, suggerendone garbatamente risposte e soluzioni, coinvolgendo il pubblico intimamente, narrando le loro emozioni attraverso una musica che nasce “da dentro e non semplicemente attorno”.

Seguendo il filone dei grandi cantattori italiani come Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, “Uscita d’Emergenza” si pone come un vero Teatro-Canzone totalmente rinnovato, che si trasforma in riflessione per il pubblico ma, soprattutto, per le nuove generazioni. Ideatrice e protagonista è l’artista avezzanese Giovanna Luisi, musicista, cantante, attrice ed autrice – insieme al produttore, batterista e percussionista Valter Sacripanti – dei testi e delle musiche dell’intero progetto. Con lei sul palco, oltre a Sacripanti, Cristian Pratofiorito al piano e Giuseppe Tortora al violoncello, entrambi turnisti di prestigiosi artisti italiani. La regia sarà curata da Alessandro Martorelli, attore, scrittore e direttore della Stagione Off del Teatro dei Marsi e della Compagnia teatrale Teatranti tra tanti. Le foto di scena saranno affidate a Myriam Fossellini e Francesco Scipioni, le riprese video ad Angelo Croce. Service audio-luci di Ettore Malandra, invece.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale “La Chiave di Volta”, organismo che si propone di promuovere e valorizzare la bellezza e la cultura del territorio marsicano attraverso ogni espressione artistica, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Avezzano, della Fondazione Carispaq, del Rotary Club International e del Lyons Club International – sedi di Avezzano, dell’Associazione teatrale “Teatranti Tra Tanti”, dell’A.I.D.O. (Associazione italiana per la donazione degli organi). L’evento, presente nel cartellone comunale Estate 2021 e in scena per il prossimo 3 settembre alle ore 21.00, presso il Teatro dei Marsi, rappresenta l’anteprima nazionale di un tour pianificato sul territorio italiano, e verrà ufficializzato nella conferenza stampa di presentazione che si terrà il prossimo 27 agosto 2021, alle ore 11:30, presso il Comune di Avezzano (AQ). Interverranno: il dott. Pierluigi Di Stefano, assessore comunale; la dott.ssa Patrizia Orlandi, Presidente dell’associazione “La Chiave di Volta” nonché organizzatrice dell’evento; Luca Di Nicola, conduttore della serata; Giovanna Luisi, cantattrice e protagonista dello spettacolo; Alessandro Martorelli, coautore e regista; gli artisti Arianna Maceroni e Marco Boni per l’associazione “Musicomania” di Tiziana Buttari.