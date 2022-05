Appuntamento a Castronovo di San Vincenzo Valle Roveto con il Sentiero dei Fossi, come partecipare

San Vincenzo Valle Roveto. Dopo l’inaugurazione del Trekking degli Ulivi attrezzato, la Cooperativa di Comunità “Terrenostre” di San Vincenzo Valle Roveto, propone il Sentiero dei Fossi, con protagonista l’acqua, che caratterizza l’intero territorio della Valle. L’itinerario, sviluppandosi nei dintorni di Castronovo, frazione del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, al confine con la Riserva Naturale “Zompo Lo Schioppo”, evidenzia come l’acqua delle sorgenti e dei canali abbia influenzato lo sviluppo del paese nel tempo.

Anche senza evidenze storiche, la fitta rete di percorsi artificiali, sicuramente contemporanea ai primi insediamenti del paese, ne ha garantito l’unica vera ricchezza per secoli. Il sentiero propone un viaggio tra storia e natura, lungo i camminamenti che gli antichi acquaioli facevano per portare il prezioso elemento sin dentro il paese. Il borgo di Castronovo, ad onore di questa ricchezza, conserva la singolare caratteristica di essere attraversato per intero da una delle diramazioni del canale Rio Sonno, fonte di benessere, e di gioia per tutti i bambini che lo hanno sempre usato per giocare crescendo tra i vicoli accompagnati dal caratteristico rumore. Percorribile in tutte le stagioni dell’anno, il sentiero dei fossi è quasi tutto in ombra con l’acqua ad accompagnarci anche nelle stagioni più secche. I più esperti, fino a primavera inoltrata, possono risalire il fosso della cascata, dove superata una parete verticale con un salto di 7 metri ci si ritrova su una serie di vasche naturali sorprendenti per varietà e bellezza.

Per vivere questa esperienza unica, appuntamento alle 8:30 di Domenica 29 maggio, nell’area sportiva all’ingresso di Castronovo. Per info e prenotazioni: tel. 3533481512 – [email protected]