Approvato il Piano neve per la stagione 2019-2020 ad Avezzano, ecco le tutte le modalità d’intervento e le zone interessate

Avezzano. È stato approvato, nella giornata di martedì, il Piano neve per la stagione 2019/2020, con la delibera 109 del commissario straordinario della città di Avezzano, Mauro Passerotti, adottata con i poteri della Giunta Comunale.

Il Piano, la cui operatività decorre dal 15 novembre 2019 e avrà durata fino al 15 aprile 2020, è finalizzato a garantire in caso di nevicate e/o gelate, la percorrenza su tutta la rete stradale del vastissimo territorio comunale. Il piano prevede l’attivazione di fasi dinamiche successive, con priorità d’intervento nelle arterie principali e nei punti sensibili come ospedale, scuole, uffici pubblici, e in sequenza nell’ambito della rete viaria urbana e a seguire nelle strade di viabilità minore .

Il Piano contiene in allegato un apposito vademecum contenente tutte le modalità operative d’intervento articolate in funzione dei vari scenari climatici con la previsione di una fase ordinaria o di una fase di emergenza, che contempla una gestione di protezione civile con l’attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e delle funzioni di supporto.

Nel Piano Neve il territorio comunale è stato suddiviso in 21 zone d’intervento affidate a ditte specializzate esterne per gli interventi di spargimento sale e spalamento meccanico e manuale. Le operazioni sono disposte dal servizio di “Supporto e Monitoraggio interventi”, costituito da personale comunale, coordinato da una cabina di regia composta dai Dirigenti del Servizio manutenzione strade, Servizio viabilità e Servizio protezione civile, Polizia Locale e Ufficio Gabinetto. La cabina di regia, in relazione alle condizioni climatiche e alle comunicazioni del bollettino meteo diramato dal Centro Funzionale d’Abruzzo, provvederà ad allertare la squadra di supporto e monitoraggio interventi e di conseguenza l’impiego delle ditte esterne individuate per l’espletamento dei servizi operativi previsti nel Piano Neve.