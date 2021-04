Approvato il Ccnl dai dipendenti LFoundry: si compatto al nuovo contratto

Avezzano. In 828 dicono sì al rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori. I dipendenti di LFoundry, oltre ad aver votato per il cambio della turnazione nell’azienda, si sono pronunciati anche sul nuovo contratto per l’industria metalmeccanica scaduto nel 2019 e rinnovato dopo 15 mesi di trattativa.

Come in tutta Italia anche nello stabilimento del nucleo industriale di Avezzano dove si producono memorie volatili i 1.400 dipendenti, dopo le assemblee con le organizzazioni sindacali, hanno potuto dire la loro sulle novità introdotte dal nuovo contratto tra cui troviamo l’aumento di stipendio in busta paga e un nuovo tipo di inquadramento professionale.

Hanno votato complessivamente in LFoundry 930 lavoratori di cui 828 si sono espressi per il sì e 78 per il no. Ci sono state poi 12 schede bianche e 12 schede nulle.