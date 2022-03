Approvata la variante al piano paesistico, Capistrello avrà il suo centro di raccolta

Capistrello. La giunta regionale, su proposta dell’assessore Nicola Campitelli, ha approvato la variante al Piano regionale Paesistico proposta dal Comune di Capistrello per la realizzazione del centro di raccolta differenziata rifiuti del territorio comunale.

Grazie a questa modifica del piano, che spetta come da regolamento proprio alla Regione, il Comune di Capistrello potrà creare in paese un centro per la raccolta differenziata che sarà a disposizione di tutto il territorio. Un passo importante per la comunità di Capistrello che da anni osserva la raccolta differenziata, gestita da Segen, e con il nuovo centro potrà offrire ai tutti i residenti anche nuovi servizi.