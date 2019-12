Applausi per il ballerino marsicano Gianvito Victor Gomes Franchi protagonista de “Lo schiaccianoci” di Cajkovskij

Avezzano. Organizzato dalla scuola del teatro dell'Opera di Roma, lo spettacolo, che si è tenuto al teatro Nazionale, ha visto tra i suoi maggiori protagonisti il talentuoso ballerino di origini brasiliane, ma naturalizzato marsicano. Franchi, che ha interpretato il ruolo del principe nello spettacolo di Natale della scuola del teatro dell'Opera, già da tre anni è allievo della prestigiosa fucina di talenti della capitale.

Il diciannovenne artista, vissuto tra Torano ed Avezzano, ha iniziato a studiare danza sin da piccolo frequentando il centro studio danze Golden Dancing di Alessandra e Daniele Verna. “Ha sempre studiato tutti gli stili con costanza e con impegno-dichiara Alessandra Verna- dimostrando grande talento ed attitudine, ma ben presto si è appassionato allo studio della danza classica con la nostra insegnante Roberta De Michele, ottenendo così grandi risultati.