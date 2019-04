Appiccate le fiamme nella notte a un negozio di prossima apertura, i proprietari: non ci faremo intimorire

Celano. È stato cosparso da olio e benzina il negozio di fiori in costruzione in zona Borgo Sardellino, tra Celano e Aielli. A scongiurare il peggio una pattuglia dei carabinieri. I militari della stazione di Cerchio, passando in zona, si sono accorti del fuoco che iniziava a divampare e ad aggredire la struttura. A evidenziare ulteriormente le fiamme, il completo buio di quel tratto di strada che non è dotato di lampioni o luci artificiali. I lavori per il negozio di fiori è in stato già avanzato e l’apertura potrebbe esserci nelle prossime settimane.

Per bloccare il rogo i carabinieri hanno gettato della sabbia già presente sul cantiere fermando così le fiamme in un fase ancora iniziale. Non è chiaro chi abbia tentato di incendiare la struttura, le indagini sono attualmente in corso. Fondamentale è stato l’intervento delle forze dell’ordine che, attivandosi tempestivamente, sono riuscite a scongiurare un incendio che poteva avere esiti molto più gravi.

“Io e mia sorella ci stiamo creando un lavoro con tanti sacrifici e senza l’aiuto di nessuno. Vedere che in un attimo che tutto potesse andare in fumo ci ha shockate, ma non ci arrendiamo davanti a tanta malvagità”. Così ha commentato Mariella, la co-propietaria della futura fioreria, intervistata subito dopo l’accaduto, la quale si dichiara determinata a proseguire la sua idea imprenditoriale.