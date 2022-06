“Appennini for all”, organizzata visita inclusiva all’Emissario di Claudio

Capistrello. Il prossimo sabato 2 luglio, in virtù dell’iniziativa di Appennini for all – Tour operator inclusivo per natura, sarà possibile partecipare alla visita inclusiva dell’Emissario di Claudio, sito storico simbolo della presenza romana nella Marsica, componente strategica nel contesto suggestivo della grande architettura idraulica che ha consentito il prosciugamento del Fucino.

La passeggiata dà seguito alle tante manifestazioni promosse dall’amministrazione di Capistrello che hanno come fine ultimo la valorizzazione delle ricchezze del territorio. Dopo il Cammino dei Briganti e il Cammino dell’Accoglienza, il governo cittadino ha voluto concedere il patrocinio alla bella manifestazione proposta da Appennini for all.

La giunta comunale ha approvato all’unanimità, attraverso delibera dello scorso 10 maggio, la richiesta del Tour operator specializzato in turismo ambientale. Il programma, dall’importante componente sociale, prevede che le escursioni, grazie alla disponibilità di interpreti LIS e Jolette professionale accompagnata, potranno essere accessibili a persone non udenti e a persone con disabilità motoria.

“Questa amministrazione è sempre in prima linea nella promozione di quegli eventi di aggregazione sociale che possano stimolare l’identificazione culturale. – Ha spiegato il sindaco Francesco Ciciotti – Lo è oltremodo quando gli eventi in questione consentono di diffondere il concetto di accessibilità. Siamo fortemente sensibili nei confronti di una valorizzazione turistica che si riprometta di stimolare l’inclusione. Trovo profondamente ingiusto che il nostro immenso patrimonio naturale non sia a portata di chiunque. Quella del prossimo sabato sarà una giornata straordinariamente significativa, – ha concluso il primo cittadino – la dimostrazione che con l’impegno collettivo qualsiasi barriera può essere abbattuta”.

Il ritrovo è previsto alle 15 e 45 presso la Piazza del Municipio. Alle 16 la partenza con visita guidata.