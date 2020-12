Appello di Confcommercio ai negozianti: addobbate le vetrine e rendete belle le strade di Avezzano

Avezzano. In vista del Natale la città sta cercando di tornare alla normalità anche grazie ad addobbi e luci che da domani saranno accese. Il presidente di Confcommercio, Giuliano Montaldi, ha deciso di rivolgere un appello a tutti i commercianti della città per spingerli ad abbellire le vetrine dei negozi e le porte.

L’intento di Montaldi è quello di fare in modo che la città possa risplendere durante questo periodo natalizio. “Il Comune con tutte le ristrettezze si è attivato per predisporre le luminarie”, ha precisato il presidente di Confcommercio Avezzano, Giuliano Montaldi, “altre piccole iniziative verranno messe in programma, secondo le normative vigenti, per l’intrattenimento durante questo particolare Natale.

Rivolgiamo un appello a tutti i commercianti ad addobbare il proprio negozio e a far brillare le strade per dare luce e calore alla città in un periodo natalizio così buio”.