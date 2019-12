Appello dell’Avis di San Pelino e Avis di Paterno: serve sangue, domenica venite a donare

Avezzano, La necessità di creare sinergie tra i diversi gruppi associativi, è la strada per fronteggiare, al meglio e con rinnovato vigore, le emergenze relative alle carenze di sangue che stanno affliggendo il nostro territorio e la nostra nazione. Per questa ragione le sezioni Avis di base di Paterno e San Pelino, organizzano, per domenica in piazza San Michele Arcangelo a San Pelino una raccolta di sangue attraverso l’ utilizzo dell’autoemoteca messa a disposizione dell’Avis comunale di Pescara.

L’ iniziativa voluta, fortemente, dalle due associazioni, sarà il primo di diverse raccolte congiunte che vedranno coinvolti i due gruppi e che verranno replicate, nel corso del 2020, e che serviranno, a chi non ha la possibilità di recarsi durante la settimana a donare, di farlo in casa propria e di domenica. I due gruppi, pur restando distinti, attueranno questa, ed altre collaborazioni, con lo scopo ultimo di incrementare le donazioni per fronteggiare un’ emergenza sangue che, ormai, sembra diventata cronica e costante.

I presidenti dei due gruppi, Mario Maggi e Simone Di Cicco, si dicono pronti ad affrontare, insieme, questa problematica e disponibili ad organizzare, insieme, questa come altre lodevoli iniziative, e vi aspettano per dare il vostro fondamentale contributo, un regalo di Natale a chi ne abbia effettivo bisogno.