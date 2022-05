Appello del centro giuridico ad associazioni e cittadini: recuperate l’antico forno di San Pelino

Avezzano. La prima segnalazione per l’antico forno della frazione di San Pelino del centro giuridico del cittadino, guidato da Augusto Di Bastiano, risale al 2014. In quell’occasione Di Bastiano fece appello alle associazioni e ai residenti invitandoli a riscoprire l’antico forno di San Pelino che si trova tra l’area comprendente via Ciccarelli – via Poerio – via IV Novembre, ed è ormai in stato di abbandono.

A distanza di 8 anni Di Bastiano ci riprova e questa volta si rivolge alla Pro loco di San Pelino “perché non ci provate voi a recuperare questo pezzo di storia? Nel 2014 e ancora negli anni a seguire scrivevamo come centro giuridico che questo antico forno, ricco di memoria storica per via della funzione di sostentamento che ha avuto per la comunità, soprattutto negli anni di crisi economica del dopoguerra, è oggi completamente inagibile, abbandonato, in balìa dell’incuria delle istituzioni cittadine.

Avezzano non é solo centro – quadrilatero, ma abbiamo le frazione: Antrosano, Borgo via Nuova, Borgo Incile, Castelnuovo, Cese, San Pelino Paterno, da non dimenticare Case Sparse, Faenza, Macerino Vecchio, Madonna di Pietraquaria, Olmetto, Pozzone, Strada 10 e 40 e i nostri quartieri”.