Appartenenze di Gaetano Lolli approda ad Avezzano: la presentazione sarà il 21 agosto

Avezzano. Venerdì 21 agosto alle ore 18:00 nel cortile, o meglio nell’aia dell’Aia dei Musei ad Avezzano (Via Nuova 33) si terrà la presentazione del libro “Appartenenze” – Leonida Edizioni dello scrittore avezzanese Gaetano Lolli. Il libro, una raccolta di racconti con illustrazioni di Vincenzo Corsi, dopo tre presentazioni accompagnate da un grande successo (Pescina, Luco Dei Marsi e Sante Marie) giunge nella città natale dell’autore.

“Appartenenze”, una parola che racchiude tanto come dice Gaetano Lolli, “la terra che ci ha generato o il posto in cui viviamo, per me rappresenta entrambe. Questi racconti sono dedicati a Lei, la mia casa, nascono dalle sue radici e a essa ritornano, in un moto circolare di ringraziamento, come un frutto che spunta in tributo (d)al terreno, origine e compimento”.

Saranno esposti, sempre nel giorno della presentazione, i 19 disegni originali a china in bianco realizzati dal Prof. Vincenzo Corsi per le illustrazioni del libro.

Relatrice: Luisa Novorio giornalista

Letture recitate da Alberto Santucci

Musica di Giuseppe Morgante