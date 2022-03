Appartamento confiscato alla criminalità, chiavi consegnate al comune di Avezzano

Avezzano. Un immobile ad uso abitativo del valore di 94,300 euro, confiscato con provvedimento del Tribunale di Palermo, è stato consegnato al comune di Avezzano.

Chiavi al vicesindaco Domenico Di Berardino, per l’appartamento di via Orazio Mattei dopo che si era chiusa la vicenda giudiziaria con sentenza passata in giudicato.

Nella conferenza di servizi del 2019, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) aveva chiesto ai possibili destinatari degli immobili (regione, comune, associazioni) di manifestare il proprio interesse ed il comune si era immediatamente proposto, con esito positivo.

Da questa mattina l’appartamento rientra nel patrimonio indisponibile dell’ente con il vincolo esclusivo di reimpiego dei proventi per finalità sociali.

Dopo il decreto di destinazione dell’Anbsc, le chiavi dell’appartamento sono state materialmente consegnate dal dott. Antonello Del Fosco, coadiutore delegato dell’Anbsc, all’amministrazione comunale rappresentata dal vicesindaco Di Berardino, dall’assessore Roberto Verdecchia, dai dirigenti Laura Ottavi e Antonio Ferretti, dal Segretario Comunale Gianpiero Attili e dal consigliere Alfredo Chiantini.

Per il comune si tratta di un’immobile sito in zona centrale, in buono stato di conservazione sul quale, da subito, gli uffici si sono messi al lavoro per nuovi ed ulteriori interventi di sistemazione con fondi specifici del Pnrr; c’è un bando previsto proprio per beni sequestrati alla criminalità. La scadenza è molto ravvicinata ma l’amministrazione Di Pangrazio verificherà immediatamente se c’è ancora uno spazio per puntare ai fondi prima che si chiudano le porte dei finanziamenti.