Aperte le iscrizioni per la borsa di studio Renato Donatelli a Morino, ecco i dettagli

Morino. Aperte le iscrizioni per la borsa di studio Renato Donatelli a Morino, le domande posso essere presentate presso gli uffici del Comune, entro e non oltre il 28 febbraio 2020.

Renato Donatelli è nato a Morino nel 1927 ed è diventato un importante cardiochirurgo italiano. Nel 1963 ha effettuato, per primo in Italia e fra i primi nel mondo, una sostituzione di valvola cardiaca non più efficiente con una artificiale in materiale plastico.

La richiesta può essere presentata dagli studenti residenti che non abbiano superato i 26 anni e che abbiano conseguito le seguenti votazioni: 9/10 e 10/10 per la Scuola secondaria di primo grado; media superiore a 7,50/10 per Scuola secondaria di secondo grado; per gli studenti universitari invece sono diversi i criteri da tenere in conto, specificati nel bando della borsa di studio.

Per maggiori informazioni: www.comune.morino.aq.it