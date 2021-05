Aperte le iscrizioni del corso per istruttore di Padel in Abruzzo, ecco tutte le informazioni

E’ senza ombra di dubbio lo sport del momento e sta riscuotendo un enorme successo, complice anche il fatto di essere rientrato tra le poche attività praticabili anche durante il lockdown.

Il padel registra ogni anno che passa una richiesta e una affluenza sempre maggiore e il Centro Sportivo Italiano – L’Aquila non si fa trovare impreparato. Come? Organizzando la propria formazione anche in questo nuovo ambito.

Sta per partire, infatti, un corso per istruttore di padel e, a breve, verranno organizzati dei tornei provinciali.

Questo è solo uno dei tanti corsi che il Centro Sportivo Italiano L’Aquila offre. Come ci ha raccontato il presidente Luca Tarquini (per guardare la video-intervista, clicca qui), la formazione è uno dei cardini principali della realtà. Essendo un ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni, si rilasciano certificati di qualifica per varie discipline.

Qualche esempio? Si stanno svolgendo corsi per diventare educatore sportivo, operatore sportivo per la disabilità, preparatore del ciclismo di primo e secondo livello ed esperto nell’ambito del fitness.

Tutti i corsi di formazioni che vengono proposti dal Centro Sportivo Italiano – L’Aquila puntano alla qualità e professionalità attraverso la presenza di relatori specializzati nei diversi ambiti che riescano a trasmettere nozioni teoriche ma anche a condividere esperienze personali che facciano capire nella pratica come si lavora sul campo.

“Il nostro obiettivo”, ha dichiarato il presidente del CSI – L’Aquila, Luca Tarquini, “è quello di creare delle risorse umane che sappiano fare la differenza in tutti gli ambiti sportivi che abbracciamo per incentivarli ulteriormente e generare stimoli che facciamo apprezzare lo sport ogni giorno di più. Per questa ragione, ci tengo a ringraziare il responsabile della formazione del CSI-L’Aquila, Pierpaolo Carella, e l’intero comitato. Siamo convinti che educare e formare i giovani oggi voglia dire gettare basi solide per la costruzione di un solido domani”.

Informazioni per le iscrizioni al corso di Padel di I livello:

12 e 13 giugno all’Aquila

2 giornate di pratica in presenza

Rilascio del certificato di qualifica e iscrizione albo nazionale CSI

Iscrizioni a numero chiuso (massimo 16 partecipanti)

Scadenza iscrizioni: mercoledì 9 giugno

Per maggiori info e iscrizioni: [email protected] oppure 3496731069