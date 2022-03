Aperte le iscrizioni alla “MarsicUp”, competizione di idee innovative: 2000 euro al vincitore

Celano. Fino al 15 aprile 2022 sono aperte le iscrizioni per la MarsicUp, primo contest di idee che mira a incentivare lo sviluppo economico della Marsica coinvolgendo giovani studenti, imprenditori, startup e chiunque voglia mettersi in gioco per il nostro territorio. L’idea più innovativa e interessante riceverà un premio di 2.000 euro e supporto da professionistiselezionati. Sarà possibile inviare la candidatura, accompagnata dalla descrizione dell’idea, semplicemente compilando l’apposito form di registrazione sul sito di Marsica Sharing, l’associazione che ha ideato la MarsicUp.

L’idea o il progetto dovrà basarsi sull’applicazione di tecnologie digitali o nuovi modelli di business che rappresentino una svolta per lo scenario attuale. Per poter dare ampio spazio a tutte le proposte che verranno presentate, non sono fissati particolari requisiti settoriali o di applicazione; dai software di gestione o elaborazione dati, a nuovi concetti di accoglienza e turismo, sino a metodi di applicazione di nuove tecnologie per il settore agricolo, fulcro dell’economia marsicana e del Fucino.

I progetti che avranno superato la fase di preselezione, operata da Marsica Sharing, potranno essere presentati, il giorno 30 aprile alle 16.00 all’auditorium di Celano, agli altri partecipanti, al pubblico presente e alla giuria. L’evento sarà seguito da un aperitivo in cui potersi conoscere, fare networking e condividere le proprie idee ed esperienze.

Proprio questa l’essenza da cui nasce Marsica Sharing, creare scambio di conoscenze e idee, conoscere persone che hanno voglia di attuare un cambiamento e condividere le proprie competenze con la comunità marsicana.



COS’È MARSICA SHARING

Marsica Sharing è un’associazione nata a fine 2020 dalla necessità di un gruppo di ragazzi e ragazze di riportare l’attenzione e l’interesse verso la Marsica e le sue potenzialità, incentivando la ricerca di una identità territoriale attraverso il confronto generazionale. Ogni mese i ragazzi di Marsica Sharing affrontano tematiche rilevanti per lo sviluppo e il rilancio della zona, con webinar online ed eventi dal vivo.

Dopo gli scorsi appuntamenti dedicati a inclusività, sostenibilità, memoria, rigenerazione ecc, aprile sarà il mese dedicato all’innovazione e avrà compimento proprio con la MarsicUp.

Maggiori dettagli sono disponibili nel regolamento sul sito.