Aperte iscrizioni per Corso di Operatore Sportivo per le disabilità I Livello a Pescina

Pescina. Il Centro Sportivo Italiano (CSI) dell’Aquila, presieduto da Luca Tarquini, organizza il 1^ Corso di Operatore Sportivo per le disabilità – I Livello che partirà in modalità di e-learning a partire dal 10 maggio e, per la fase in presenza, il 4 giugno 2022 a Pescina. Lo sport consente di migliorare le qualità fisiche, potenziare gli aspetti cognitivi e psichici e sviluppare competenze socio relazionali molto preziose, specialmente nel caso di soggetti in condizione di disabilità. Sempre più associazioni e federazioni mirano a favorire l’integrazione umana e sportiva dei soggetti disabili, per questo sono necessarie nuove figure portatrici di specifiche competenze.

Il Corso di Operatore Sportivo per le disabilità – I Livello si pone come obiettivo quello di fornire tutte le nozioni necessarie per operare in ambito sportivo in presenza delle principali disabilità fisiche, sensoriali e mentali oltre alla capacità di realizzare piani individuali e di gruppo adattati. Il corso ha la durata complessiva di 32 ore: 24 ore in modalità e-learning (sulla piattaforma CSI ACADEMY accessibile per 30 giorni) e 8 ore in presenza durante l’incontro del 4 giugno 2022 a Pescina.

Il Programma e-learning del Corso di Operatore Sportivo per le disabilità – I Livello prevede:

ASPETTI GENERALI DELL’ATTIVITA’ FISICA PER LA DISABILITÀ

CSI – Il Centro Sportivo Italiano

Distinzione tra Menomazione – Disabilità – Handicap

Sistemi diagnostici (DSM 5 – ICD-10 – ICF)

Obiettivo del residuo

Distinzione tra inclusione/integrazione

Storia dello sport per i diversamente abili

CIP – Comitato Italiano Paraolimpico

DISABILITÀ E SPORT: CLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE DIVERSE DISABILITÀ

Distinzione tra disabilità (motoria/fisica- sensoriale- intellettiva/psicologica)

Aspetti psicologici e relazionali

Sport e Emozioni

CENNI DI TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO

Schemi motori di base

Introduzione alle capacità motorie

Capacità coordinative

Capacità condizionali

DISABILITÀ E SPORT: CLASSIFICAZIONE SPECIFICA E MODALITÀ DI APPROCCIO

Disturbo dello Spettro Autistico

Sindrome di Down

DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento), DDAI (Disturbo da deficit di Attenzione e Iperattività), DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio)

DISABILITÀ E SPORT

Attività motoria adattata

Programmazione attività sportiva con diversamente abili

Il ruolo del gioco nell’attività motoria adattata

Il Baskin

Modelli di comportamento con disabili visivi e sport

Ruolo dell’operatore in acqua

DOCENTI:

– Dott. Pierpaolo Carella: Formatore Territoriale CSI L’Aquila – Sport di Squadra (AREA: Scienze motorie)

– Dott.ssa Letizia Cona: Responsabile Settore Sport&Disabilità CSI L’Aquila (AREA: Sport Terapia e Autismo)

– Dott.ssa Lucia Ferella: Formatore territoriale CSI L’Aquila- attività motoria in età evolutiva (AREA: Sport adattato)

– Dott.ssa Sara Persechino: Responsabile Settore Sport&Disabilità CSI L’Aquila (AREA: Psicosport e Nuoto)

PARTE PRATICA:

Giornata Formativa Esperenziale che permetterà di mettere in campo le nozioni acquisite, mettendosi in gioco e sperimentando le diverse disabilità. Il corso si terrà a Pescina, sabato 4 giugno, dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Per accedere a questa giornata sarà necessario esibire un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti e mascherina Ffp2. Si consiglia abbigliamento sportivo.

FORMATORI:

– Psicologa Letizia Cona: Responsabile Settore Sport&Disabilità CSI L’Aquila

– Psicologa Sara Persechino: Responsabile Settore Sport&Disabilità CSI L’Aquila

– Salvatore Podda: Maestro di Judo

COSTO: € 250

In considerazione della modalità online il costo del corso è ridotto a 180 €. Ulteriore sconto del 50% è riservato ai tesserati CSI e ai residenti nel Comune di Pescina.

Il corso rilascia regolare certificato di qualifica nazionale riconosciuto dal C.O.N.I. e prevede l’iscrizione all’albo nazionale dei tecnici del CSI.

Per info e iscrizioni, scrivere a [email protected]