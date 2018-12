Aperta un’inchiesta della procura sulla progettazione del Campus di Tagliacozzo, acquisiti atti dai carabinieri

Tagliacozzo. Aperta un’inchiesta della procura di Avezzano per presunte irregolarità sulla gara per la progettazione della nuova scuola e acquisizione di atti in Comune. Sotto accusa le procedure adottate dall’ente per appaltare la progettazione della struttura la cui realizzazione costerà più di otto milioni e mezzo di euro.

Sono stati acquisiti documenti che riguardano le procedure espletate per l’affidamento della progettazione del nuovo campus scolastico. Non risultano per ora persone indagate sul caso. Secondo la procura, “sono emersi profili di criticità in ordine alle procedure espletate presso il comune di Tagliacozzo”. Accuse che dovranno comunque essere dimostrate.

Il fascicolo aperto, secondo quanto riportato dal quotidiano Il centro, è lo stesso che riguarda le indagini sulle scuole al comune di Celano. Anche lì sono in corso accertamenti riguardo alla regolarità degli incarichi di affidamento in comune.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore della Repubblica di Avezzano, pubblico ministero Andrea Padalino, ed era stata avviata inizialmente dal sostituto procuratore Roberto Savelli, poi trasferitosi in altra procura. Le indagini sono svolte dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo dell’Aquila, coordinati dal Maggiore Edoardo Commandè.

Accuse di irregolarità erano state avanzate e pubblicamente denunciate già a ottobre dello scorso anno dall’ordine degli ingegneri dell’Aquila. Era stata inviata una lettera all’Autorità nazionale Anticorruzione in cui si contestava il fatto che la figura del presidente di commissione fosse interna quando l’Anac prevede un presidente esterno. Sotto accusa “l’avviso pubblico per la selezione di membri esterni della commissione giudicatrice per l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del campus scolastico”.



Il costo della progettazione è stato di circa 125 mila euro. Più di 7 mila, invece, sono stati impiegati per la realizzazione dell’indagine geologica dell’area. Il progetto è stato presentato ad aprile dal sindaco Vincenzo Giovagnorio, dall’amministrazione comunale, dal tecnico Leonardo Gatti, amministratore dello Studio Eulero by CGP Engineering Srl incaricato della progettazione e dall’ufficio tecnico comunale.