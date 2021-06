Aperitivo in casa con amici o colleghi? Prepara i cocktail, al resto ci pensa Elite

Un aperitivo in casa è sempre una delle migliori soluzioni a cui si ricorre per trascorrere un momento in compagnia di amici o colleghi, in alternativa alla classica cena fuori. Tra i vantaggi di organizzarlo sfruttando gli spazi interni o esterni della propria abitazione c’è quello di poter scegliere quali “stuzzichini” abbinare al proprio cocktail preferito.

Ecco allora che Elite Surgelati ti fornisce qualche spunto per preparare un aperitivo (cenato) in poche e semplici mosse, assicurandoti di fare una bella figura con gli invitati… il tutto senza che tu esca di casa. Eh sì, proprio così. L’azienda marsicana, con sede ad Avezzano, ti porta ciò di cui hai bisogno direttamente a casa.

Per una proposta che si differenzi dalle solite patatine in busta e salatini, perché non ordinare mozzarelline, stracciatella o formaggi da accostare a mortadella, prosciutto cotto o crudo e salame? Ad accompagnare: panini o piadine targate Elite.

Tutti prodotti che provengono dalle migliori realtà aziendali del nostro paese che lavorano ingredienti 100% italiani.

Ad esempio, le mozzarelline o la stracciatella “Deliziosa” – che, come anticipato, sono ideali per il nostro aperitivo cenato in casa – sono lavorate solo con latte fresco e sottoposte a rigorosi controlli che ne garantiscono la massima genuinità e freschezza. O ancora, il formaggio “Beppino Occelli” è fatto con latte caprino e vaccino stagionato per almeno quattro mesi su assi di legno.

Ma non dimentichiamoci del must-have di tutti gli aperitivi: le olive verdi italiane. Quelle selezionate da Elite Surgelati sono lavorate con un metodo antichissimo che le rende più dolci e dal colore verde intenso.

Insomma, sapori unici e inconfondibili da poter offrire per un apertivo dove il cibo fresco e di qualità farà la differenza. Non ti resta che consultare il catalogo online di Elite Surgelati (clicca qui), scegliere in tuoi prodotti preferiti e ordinare, contattando il numero: 0863.497011 o 348.8861353

