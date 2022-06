Anziano precipitato dalla finestra dopo il colpo di pistola, ecco la dinamica della tragedia

Avezzano. Non si tratterebbe di una tragica fatalità ma di un gesto volontario. L’anziano, prima di cadere dal secondo piano, avrebbe usato una pistola. Su questa ipotesi stanno lavorando gli agenti della polizia di Avezzano riguardo alla morte di Riccardo Di Mattia, di 87 anni, residente in un appartamento del “Palazzaccio” (ex Inail) in pieno centro ad Avezzano. L’incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 8.

In un primo momento si è pensato che l’uomo fosse intento a effettuare dei lavori di manutenzione all’interno della sua abitazione che affaccia su via Marconi visto che dalla finestra spuntava una scala a libretto. L’uomo è volato davanti a diversi passanti. Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri e polizia locale, oltre a un’ambulanza del 118 con il personale medico che ha potuto solo constatare il decesso.