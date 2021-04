Anziano getta immondizia in un canale, sorpreso da un agente di polizia locale che faceva jogging

Scurcola Marsicana. È stato sorpreso a gettare due buste di immondizia, piene di indifferenziata, in un canale di scolo delle acque, in via Albense. A vederlo un agente di polizia locale che abita a Scurcola Marsicana che oggi presenterà contro l’anziano una denuncia.

È accaduto ieri sulla strada che collega Cappelle, la frazione di Scurcola, ad Avezzano, intorno alle 16.

L’immondizia è stata gettata in un canale di scolo delle acque. L’anziano non si è accorto della presenza dello sportivo che stava facendo jogging.

Dopo il lancio delle buste in natura l’uomo è stato visto risalire in auto e per poi allontanarsi. L’agente di polizia locale, che fa servizio in un Comune della Marsica, a quel punto ha provato a fermarlo ma non ci è riuscito perché l’anziano si è dato alla fuga.

Ha fatto in tempo però a prendere il numero di targa che finirà ora all’interno della denuncia.