Anziano finisce in coma, giallo sulle cause e indagini dei carabinieri. Non si esclude l’aggressione

Scurcola Marsicana. Potrebbe essere stato aggredito a fini di rapina con la complicità del buio in un vicolo tra le vie del paese. Si tratta di un anziano di Scurcola Marsicana, E.M., 71 anni, trasportato al pronto soccorso di Avezzano con un grave trauma cranico. Non è chiaro se l’accaduto possa essere riconducibile a una caduta o a un’aggressione. E proprio su questo dovranno fare luce gli investigatori. I familiari hanno riferito che il pensionato, forse, poteva essere finito in quelle condizioni in seguito ad una caduta, ma dopo poco l’anziano si è aggravato ed è stato trasferito d’urgenza al reparto di rianimazione del San Salvatore, dove si trova ricoverato in grave stato di coma.

Sul caso indagano i carabinieri perché sembrerebbe, a detta dei familiari, che i gravi traumi cranici riportati dall’uomo non siano compatibili con i danni causati da una caduta. Più di qualcuno, inoltre, in paese ha sentito parlare di un’aggressione. Tutte ipotesi da confermare. Dal alcune testimonianze, però, sembrerebbe che l’uomo si fosse recato prima in tabaccheria per acquistare delle sigarette e poi al bar dove avrebbe fatto delle consumazioni. Po, mentre tornava a casa, potrebbe essere caduto in un vicolo lungo le scale del paese, oppure potrebbe essere stato aggredito.

A supporto di questa seconda tesi ci sarebbe anche il furto della somma di denaro che l’uomo portava con sé, che non è stata più ritrovata dai suoi familiari. Ora i parenti, che non credono più all’ipotesi della caduta, quella ufficiale, chiedono di saperne di più su cosa sia avvenuto al 71enne, ma finora nessuno sembra essere giunto a una conclusione certa e definitiva.