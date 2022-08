Anziano aggredito a un incrocio per una precedenza, l’intervento dei passanti scongiura il peggio

Avezzano. Poco fa un uomo anziano è stato aggredito da un automobilista all’incrocio tra via Mons. Valerii e via Trieste.

Da una prima ricostruzione dei presenti sembrerebbe che il ragazzo si sia trovato in disaccordo sulla precedenza ed abbia dato in escandescenza. Dopo aver iniziato ad urlare e ad inveire contro l’anziano, il ragazzo l’ha poi aggredito, ferendolo ad un braccio e alla testa. Alcuni passanti e automobilisti in coda sono tempestivamente intervenuti e hanno scongiurato il peggio, spingendo il ragazzo alla fuga, poi hanno prestato all’anziano scioccato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Chiamati dai presenti sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Avezzano, che hanno raccolto le testimonianze e le fotografie dell’auto e le del ragazzo fuggito, che ora è ricercato dalle forze dell’ordine.