Anziana muore mentre è in fila all’ufficio postale per ritirare la pensione

Castellafiume. Stava entrando alla Posta per ritirare la pensione, quando è stata colta da un malore. Per lei non c’è stato scampo. Nonostante i soccorsi la donna è morta, probabilmente a causa di un arresto cardiaco.

L’episodio è avvenuto questa mattina a Castellafiume. L’anziana, Giovanna Cacciaglia, 80 anni, residente in paese, era in fila con altre persone per ritirare la pensione. Improvvisamente si è sentita male si è accasciato a terra. È stato richiesto l’intervento del 118. Purtroppo si è trattato di un infarto fulminante.

La donna era molto conosciuta e stimata nel comune della Valle di Nerfa, per questo la notizia ha scosso i residenti.