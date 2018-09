Anziana cade in piazza del mercato e rimane ferita, un soccorritore: era a terra nell’indifferenza generale

Avezzano. Cade a terra e rimane gravemente ferita. L’episodio è avvenuto questo pomeriggio, a piazza del mercato, dove un’anziana che camminava tranquillamente per strada ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è caduta rompendosi il femore.

Nelle vicinanze erano presenti due cittadini che, dopo aver assistito alla scena, sono intervenuti per soccorrere la donna lamentando, però, l’indifferenza generale di coloro che invece non hanno prestato aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’anziana in ospedale.