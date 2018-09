Anziana aggredita a Pescina, si cerca il malvivente. Si moltiplicano i casi nella Marsica, preoccupazione tra i cittadini

Pescina. L’ennesimo episodio di aggressione ai danni di una persona anziana è avvenuto questa mattina, attorno alle 7.30, a Pescina. È stata lei stessa, visibilmente scossa e impaurita a denunciare l’accaduto. Sono ancora ignote, però, le cause che hanno scatenato il fatto sul quale sono al lavoro le locali forze dell’ordine. Purtroppo non è il primo caso del genere che siamo qui a raccontare. Nelle scorse settimane, infatti, vicende analoghe sono avvenute nella Valle Roveto, in particolar modo a Civitella Roveto, scatenando l’indignazione degli abitanti del piccolo borgo. Cresce, quindi, la preoccupazione tra i cittadini marsicani, i quali reclamano a gran voce maggiore sicurezza e maggiori controlli su tutto territorio al fine di prevenire tali situazioni.