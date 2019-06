Volontari al lavoro per la giornata ecologica ad Antrosano. Presente anche info – point di Tekneko

Dalle 9 alle 12 gli addetti Tekneko distribuiranno sacchi e guanti ai partecipanti nell’info point allestito in paese e forniranno informazioni a chi non ha ancora effettuato la ricognizione avviata dalla società nei mesi scorsi in tutto il territorio comunale. Gli utenti dovranno presentarsi con una copia della bolletta o dell’iscrizione al ruolo Tari, un documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario al ruolo Tari. Chi vorrà poi potrà consegnare il mastello degli imballaggi in plastica e averne uno più grande in dotazione e mostrare una foto degli altri mastelli in dotazione.