Antonio Di Santo, sindaco di Opi, entra nel comitato nazionale Anci-Federparchi

Opi. Antonio Di Santo, sindaco di Opi, è stato designato per entrare a far parte del comitato nazionale congiunto Anci-Federparchi. Se ne rallegra il Partito Democratico della provincia dell'Aquila: "È una straordinaria notizia per il territorio e per il nostro partito".

“Antonio” spiega il Pd “è un punto di riferimento per tutti noi, in virtù delle esperienze amministrative vissute nel tempo che ne fanno un sindaco capace e un esperto di sostenibilità e gestione delle aree protette. Nella doppia veste di amministratore locale e presidente della Comunità del Parco nazionale Abruzzo Lazio Molise, è stato designato dall’Anci in questo importante tavolo nazionale per la promozione di politiche di valorizzazione delle aree naturali protette con i sindaci di Belluno e Camogli. Un importante risultato alla vigilia di rilevanti decisioni di politica nazionale nonché di fronte alla grande opportunità del Recovery Plan: poter contare sul lavoro del sindaco Di Santo in questo tavolo sarà una grande risorsa per la nostra provincia e per l’intera regione” conclude.