Antonella Ruggiero e l’Orchestra Sinfonica Abruzzese al Festival di Mezza Estate di Tagliacozzo

Tagliacozzo. “Volevamo celebrare questo importante anniversario – dice Jacopo Sipari, direttore artistico del Festival – cercando di regalare al nostro folto pubblico di affezionati le maggiori emozioni possibili e, per questo, abbiamo pensato, insieme all’Assessore Chiara Nanni e al Sindaco Vincenzo Giovagnorio, ad una stagione davvero straordinaria. Tra I numerosi eventi in programma, vi anticipiamo un concerto unico con una delle voci più belle del panorama italiano: Antonella Ruggiero con Vincenzo de Lucia al pianoforte e accompagnata da l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, da quest’anno Orchestra Residente del Festival, diretta da Jacopo Sipari”.

Un concerto dal titolo suggestivo “Musiche dal Mondo”, un omaggio ai capolavori musicali più celebri di ogni luogo e ogni tempo. Pop, dunque, ma anche musica sacra e musiche dal mondo in questo recital che raggiunge anche i brani di celebri cantautori italiani e la canzone italiana degli anni ’30 e ‘40, scoprendo però sempre nuove modalità di arrangiamento ed interpretazione. Da “Mi sono inamorata di te” a “Ti Sento”, da “Somewhere” a “Echi d’infinito” passando per “Tonight”, “Vacanze Romane”, “Summertime”, “Parlami d’amore Mariu’”, “Over the rainbow”, “Non ti scordar di me” e molte altre in un vortice continuo di emozioni senza fine per un concerto che fa dell’emozione la sua carta vincente nella magnifica cornice del Chiostro di San Francesco a Tagliacozzo. Di grande impatto anche la presenza del giovane talentuoso pianista italiano Vincenzo De Lucia, diplomato in pianoforte presso il conservatorio di musica “N. Sala” di Benevento con il massimo dei voti e lode e vincitore di diversi concorsi di esecuzione pianistica e di musica da camera europei e internazionali. “La presenza – continua Sipari – dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese in questo concerto ma soprattutto come orchestra residente del Festival è davvero per me motivo di particolare felicità. Sono profondamente grato ai vertici dell’Istituzione Sinfonica, al Avv. Paravano, al direttore artistico M° Ettore Pellegrino ed a tutti i Professori d’Orchestra per aver sposato l’idea di questa collaborazione con il Festival di Tagliacozzo”.

Appuntamento al 14 Agosto nella magnifica cornice del Chiostro di S. Francesco a Tagliacozzo ore 21.15