Antonella Buffone si ricandida a sindaco: tutti i candidati della lista “Balsorano Libera”

Balsorano. L’amministrazione comunale di Balsorano candida alle prossime elezioni, in vista del rinnovo del consiglio comunale fissato per il 12 giugno, il primo cittadino Antonella Buffone alla carica di sindaco.

“La nuova lista dei candidati “Balsorano Libera””, dichiara la prima cittadina Buffone, “è stata conclusa da circa 10 giorni e sta già lavorando al prossimo programma da presentare ai cittadini balsoranesi, tra i componenti figurano: Annunziata Margani, Carmen Marinescu, Veronica Venditti, Roberta Scacchi, Cristina Valentini, Gianluigi Croce, Gianni Valentini, Marco Mastropietro, Enrico Fantauzzi, Massimo Antonini, Francesco Scacchi, Francesco Tuzi”.

“Ancora una volta, si è scelto di affiancare l’esperienza maturata in questi 5 anni dai consiglieri in carica con cittadine e cittadini giovani, preparati, alla prima esperienza amministrativa ed entusiasti di dedicarsi al proprio paese per realizzare progetti ambiziosi. Tutto, sempre, per una Balsorano più attraente, vivibile e competitiva in termini di strutture e servizi. Sicura, continua il Sindaco, che “il bello favorisca la vivibilità e il benessere del paese”. Per gli attuali amministratori sono stati cinque anni di intenso, soddisfacente ed orgoglioso lavoro che, nonostante i due anni problematici della pandemia, hanno dato un volto nuovo al paese”, scrive l’attuale amministrazione in una nota, “tra le opere realizzate ricordiamo a titolo di esempio: Asilo Ravenna: opera rivisitata, è resa ora fruibile all’intera comunità per attività sociali e culturali favorendo, di fatto, le attività scolastiche e l’associazionismo. Nell’ultimo biennio è stata utilizzata, inoltre, come sede HUB vaccinale per il Covid-19 dove sono stati somministrati circa 9000 dosi di vaccini. Riqualificazione del centro urbano: il miglioramento dell’edilizia residenziale pubblica offre, finalmente, alla comunità luoghi puliti, decorosi con particolare attenzione agli spazi dedicati alla scuola. Impianti sportivi: con un impegno finanziario di oltre 2 milioni di euro sono in corso i lavori di rifacimento dello stadio Alfio Tuzi quali tribune, manto in erba sintetica e impianto di illuminazione e di riqualificazione dei campi in cemento dove sorgeranno tennis, calcetto, padel, bocce, basket e pallavolo per una cittadella sportiva all’avanguardia in grado di fornire nuove opportunità alle ragazze e ai ragazzi del paese e non solo”.

“Sicurezza e ambiente: grazie all’installazione della videosorveglianza e di foto-trappole è ora possibile vivere in sicurezza ed in un ambiente pulito grazie al contenimento delle discariche abusive”, conclude la coalizione, “Turismo: il Grande Cammino dei Briganti, recentemente inaugurato, conferma l’attenzione alle bellezze naturalistiche del paese, di tutta la Valle Roveto ed apre nuovi orizzonti di turismo sostenibile. La passione e l’amore profuso in tutto ciò, ci incoraggia a continuare nell’opera intrapresa per lo sviluppo e la crescita del nostro paese certi che l’elettorato confermerà la fiducia concessaci 5 anni fa”.