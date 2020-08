Antincendio, a Celano arriva un elicottero pronto a domare i roghi nella Marsica

Celano. Un elicottero capace di scaricare 1.200 litri d’acqua e domare roghi anche in alta montagna è arrivato a Celano. Il mezzo, convenzionato con la Regione Abruzzo per eseguire interventi mirati in caso di incendio, è stato sistemato nell’Aviosuperficie di Celano ed è tra i 20 presenti su tutto il territorio nazionale. In caso di necessità, entro 15 minuti deve essere in volo attraverso un equipaggio presente in loco fino al 15 settembre.

“Opererà dall’alba al tramonto previa richiesta alla sala operativa unificata della Protezione civile”, ha commentato il sindaco Settimio Santilli, “averlo fisicamente in Marsica e disponibile anche per la Marsica in questo periodo, non è fatto banale, perché i tempi sono fondamentali in caso di emergenza incendio, sempre del tutto da scongiurare. Ringrazio l’amico Franco Lozzi amministratore unico della Air Marsica, della preziosissima collaborazione e per aver creato le condizioni giuste affinché questo prezioso ed inestimabile strumento fosse presente nel nostro territorio e a disposizione della Marsica”.