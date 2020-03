Antidormi esce di casa nonostante il braccialetto elettronico e l’emergenza Coronavirus, arrestato

Celano. Esce di casa nonostante il divieto e finisce in carcere. Nuovi problemi per Luigi Antidormi, il 36enne di Celano da febbraio agli arresti domiciliari per diversi reati. L’uomo, pur avendo il braccialetto elettronico e non potendosi allontanare dalla sua abitazione continuava a uscire in barba anche alle normative contro il dilagare del Coronavirus.

I carabinieri della stazione di Celano si sono accorti dei suoi continui spostamenti tracciati dal braccialetto elettronico e lo hanno segnalato. L’ennesima denuncia per Antidormi, già accusato di furti, spaccio e tentata estorsione, ha fatto aprire le porte del carcere.