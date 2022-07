Antiche tradizioni e nuovi gioielli nella terra dei Marsi: evento a Collelongo

Collelongo. Sabato 30 luglio, alle 19:15 al Museo Civico Archeologico di Collelongo si svolgerà un incontro dal titolo “Antiche tradizioni e nuovi gioielli nella terra dei Marsi”. Durante l’evento verranno presentati monili ispirati alle opere d’arte dei nostri antenati ed il nuovo sito internet del museo.

Le opere presentate si collegano alla lotteria di beneficienza organizzata dal Comitato Feste Patronali di Collelongo nella quale, tra i premi, vi è presente un ciondolo realizzato dall’orafo Montaldi, che da tempo realizza opere liberamente ispirate ai reperti archeologici dell’Abruzzo e della Marsica in particolare, e che verrà presentato durante l’evento insieme ad altri monili. È intento del Comitato, infatti, quello di partecipare alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio culturale, anche attraverso strumenti di massa come quello della lotteria di beneficienza.

Seguirà poi la presentazione del nuovo sito web del Museo Civico Archeologico di Collelongo. Il progetto del sito, finanziato dall’attuale Amministrazione Comunale ed elaborato dall’associazione Una Quantum inc., ha consentito di gestire il contenuto multimediale museale e il servizio open source per la documentazione e la catalogazione dei reperti archeologici in un inventario digitale secondo il sistema unico ICCD, prevedendo l’uso di programmi per la ricostruzione 3D, la realizzazione di tour virtuali, e sistemi informativi territoriali come software GIS e WebGIS, evidenziando il ruolo dell’open software e dell’open workflow nell’ambito della ricerca e della gestione dei beni culturali. Il lavoro svolto è stato programmato allo scopo di implementare, promulgare ed analizzare la ricezione del patrimonio e delle attrazioni culturali del territorio che spesso risultano isolati e slegati tra loro e solo parzialmente integrati nei flussi turistici territoriali causando una ridotta acquisizione da parte dei potenziali fruitori (www.museoarcheologicocollelongo.it).

Durante l’incontro, moderato dal presidente del Comitato Feste Patronali, si alterneranno gli interventi del del Sindaco di Collelongo, della Dr.ssa Ceccaroni (funzionaria archeologa), del maestro orafo Montaldi, del direttore del Museo di Collelongo Manna.