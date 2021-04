Annuncio raddoppio ex Superstrada del Liri, la soddisfazione di Gioventù Nazionale Avezzano

Avezzano. Valerio Castellani, Coordinatore Gioventù Nazionale Avezzano, esprime soddisfazione per la comunicazione del presidente della Regione Marsilio, sul raddoppio della Statale 690.

“Esprimo la mia soddisfazione per la notizia appresa dal Presidente Marco Marsilio per il raddoppio della Strada Statale 690 che collega Avezzano a Sora, arteria strategica del nostro territorio per i collegamenti con il Frusinate e la Campania, utilizzata quotidianamente da studenti e lavoratori pendolari della Valle Roveto”, scrive in una nota Castellani, “il raddoppio sarà quindi utile per snellire e velocizzare il collegamento tra la Marsica e la Ciociaria nonché per aumentare lo standard di sicurezza stradale vista la nota pericolosità della SS690 che negli anni si è macchiata di incidenti più o meno gravi.

Oltre a questi aspetti il potenziamento della Ex ‘Superstrada del Liri’ porterà di conseguenza benefici allo sviluppo economico del nostro territorio.

Per l’ennesima volta la giunta Marsilio risponde ‘presente’ alle volontà ed alle richieste delle aree interne che da anni attendono impazientemente la cantierizzazione dell’opera,questa è la politica dei fatti, così come aveva garantito il Presidente Marsilio all’ultimo incontro con i sindaci.