Annullata l’Ecotrail della Roscetta. Prossimo appuntamento sarà nel 2021

Civitella Roveto. Dopo 12 anni di vita l’Ecoroscetta si ferma: la mezza maratona offroad di Civitella Roveto doveva andare in scena il prossimo 11 ottobre, ma l’ancora delicata situazione legata alla diffusione del coronavirus ha consigliato gli organizzatori a soprassedere, come hanno fatto molti altri in giro per l’Italia.

Pur essendo possibile attualmente allestire un evento di livello in base ai protocolli sportivo-sanitari messi in atto, la società organizzatrice ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per garantire un evento all’altezza del suo passato, soprattutto dal punto di vista della comunanza d’intenti e delle emozioni in comune che l’Ecoroscetta ha sempre saputo destare nei suoi partecipanti: “La salute e la sicurezza dei podisti, dei volontari e degli amici che sostengono la manifestazione, la quale impegnava ormai tutto il weekend con appuntamenti sportivi (nordic walking, passeggiata ecologica in mountain bike, arrampicata alla falesia di Meta) e diverse feste serali, saranno sempre la nostra priorità assoluta. In questo periodo ci è parso quindi ingiusto, nei confronti di chi da mesi è in prima linea nella lotta al coronavirus e di chi ha fatto tanti sacrifici, riunirci per questo evento, proprio quando radunarsi è l’ultima cosa che si dovrebbe fare”.

Quello dell’Ecotrail della Roscetta è però un arrivederci, non un addio. Intanto, nella giornata dell’11 ottobre che doveva essere quella della gara, una delegazione dell’Asd Ecoroscetta salirà al punto più alto del percorso per apporre una targa in ricordo di una delle colonne portanti della gara, Vito Di Battista. Poi si comincerà già a lavorare per la prossima edizione, già posizionata in calendario per il 10 ottobre 2021, questa volta sì da vivere tutti insieme, godendosi i colori e i profumi della Valle Roveto, dimenticando tutto quel che è stato.

Per informazioni: Asd Ecoroscetta, tel. 338.6380720, www.ecoroscetta.it