Anno nuovo, arredo nuovo: le tendenze del 2022 per l’arredamento della vostra casa

Con l’inizio del nuovo anno avete voglia di stravolgere la vostra vita partendo proprio dall’arredamento di casa? Il 2022 è ormai arrivato, portando con sé una ventata di nuove tendenze da cui prendere ispirazione per trasformare i propri ambienti.

Con l’aiuto di Di Cesare Arredamenti di Avezzano allora andiamo a scoprire quali sono i nuovi stili, colori e idee di design del 2022 per regalare un look completamente diverso alla propria casa.

Tendenze Arredamento 2022

• Stili, le parole d’ordine sono: minimal e sostenibile.

La volontà di trasformare la propria casa in una casa “green” è sempre più in aumento. Il rispetto per il pianeta si rivela una esigenza sentita dai più, anche nel campo dell’interior design. Come si può tradurre questa necessità nella scelta degli arredi giusti? La risposta si trova nella selezione di materiali ecosostenibili. Primo tra tutti, spicca il legno che riesce a rendere caldi e accoglienti gli ambienti a impatto zero e all’insegna della naturalezza. Oltre alla sostenibilità, il minimalismo sembra essere tornato di moda. Valorizzare la semplicità degli elementi prediligendo la praticità alla forma eccessiva è la maniera giusta per attenersi alle ultime tendenze.

• Colori intensi come le emozioni da vivere.

Ormai da tempo il colore, protagonista indiscusso delle case, non viene più considerato solo un fattore estetico bensì veicolo di emozioni e sensazioni da vivere dentro casa. Quest’anno la regola è questa: scegliere colori accesi, vibranti e intensi da contrastare alle tonalità chiare, neutre e naturali dello stile minimal. Si parte dal blu, per arrivare al rosso, passando per tutte le sfumature del viola. La new entry nella palette dei colori per l’arredamento di casa è il verde oliva.

• Idee per gli spazi che dialogano tra loro

Un dialogo continuo tra i due spazi cardine della casa: soggiorno e cucina. Sbizzarritevi con plexiglass o vetri per creare pareti divisorie con cui poter giocare e valorizzare le parti della casa che più preferite in base alle occasioni che si presentano. A una cucina tecnologica e moderna si accosta bene un soggiorno che ha come protagonista tutto ciò che è morbido e imbottito, a partire dal divano: luogo indiscusso di momenti da condividere.

Queste sono solo alcune delle ultime tendenze in fatto di interior design. Se volete approfondire i vari aspetti o siete decisi a cambiare l’arredamento di casa vostra, non vi resta che rivolgervi a Di Cesare Arredamenti per vedere ciò che più fa al caso vostro.