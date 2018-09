Annalisa Cipollone torna in Comune, De Angelis: soddisfazione per la ricomposizione del consiglio

Avezzano. Dopo mesi e mesi di battaglie legali il consigliere Annalisa Cipollone, eletta nella lista Innovazione per Avezzano ha riottenuto il suo posto in consiglio. Avezzano. Dopo mesi e mesi di battaglie legali il consigliere, eletta nella lista Innovazione per Avezzano ha riottenuto il suo posto in consiglio.

In merito alla sentenza del Tar con cui il tribunale amministrativo sancisce la surroga del consigliere Paciotti con la consigliera Cipollone, non si è fatto attendere il commento del sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis.

“Soddisfazione per la ricomposizione finale del consiglio comunale“, dichiara il sindaco De Angelis. “Finalmente si chiude la lunga parentesi processuale”, commenta il primo cittadino, “con il ritorno in consiglio di Annalisa Cipollone. A nome personale e della maggioranza, coesa e compatta intorno al programma di mandato, do il bentornato alla consigliera, nella consapevolezza che offrirà un contributo importante all’attività amministrativa”.

“Un ringraziamento“, conclude De Angelis, “lo rivolgo anche a Francesco Paciotti, per l’impegno profuso sinora”.

“Ripristinata la legalità e la piena volontà popolare dei cittadini avezzanesi”, afferma Roberto Verdecchia.”Quel che dispiace e ci duole è che per gli errori palesi degli altri (vedasi e leggasi ex Presidente del Tribunale Forgillo su cui ci sarà molto da discutere nell’opportuna sedi giudiziarie) la maggioranza che non aveva luogo di essere alla data dell’8 febbraio, grazie alla campagna acquisti oggi sembrerebbe essersi fortificata. Ma durerà e supererà le nuove elezioni alle porte?”, conclude Verdecchia.