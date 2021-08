Anna Tatangelo canta a Casali d’Aschi: come fare per partecipare al concerto

Gioia dei Marsi. Sabato 7 Agosto, a partire dalle 22, nella piazza centrale di Casali D’Aschi, frazione di Gioia dei Marsi si esibirà la cantante Anna Tatangelo.

L’evento è organizzato dal comitato feste del paese e curato dall’agenzia Colangelo Management con a capo il manager Settimio Colangelo. L’ingresso sarà gratuito, salvo esaurimento posti. Per assistere all’evento sarà necessario rispettare tutte le linee guida anti-Covid.

Il comitato feste comuniac che è necessario prenotarsi al numero di telefono 340 6072036 (Massimo) dalle ore 14:00 del giorno 07/08/2021 alle ore 17:00 dello stesso giorno.

In ragione del contingentamento previsto si potranno raggiungere solo 200 posti; pertanto l’accesso è garantito solo fino al raggiungimento di tale numero.

Per l’accesso ai posti riservati, sarà obbligatorio essere muniti di green pass così come previsto dalla normativa vigente anche per gli spettacoli all’aperto:



1. Aver avuto il Covid ed esserne guariti; in questo caso il certificato avrà validità

di sei mesi a decorrere dalla data di emissione;

2. Ovvero aver effettuato un tampone rapido o molecolare risultato

negativo nelle 48 ore precedenti l’utilizzo del certificato; in questo caso la validità

è limitata all’evento per cui viene esibito;

3. Ovvero aver ricevuto almeno una dose di vaccino.

È altresì obbligatorio indossare la mascherina all’interno dell’area riservata, fuori da tale area vige l’obbligo di indossare la mascherina qualora non potesse essere rispettato il distanziamento previsto dalla normativa vigente per i luoghi all’aperto.