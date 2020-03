Angiazia Color Fun e Avis Luco dei Marsi insieme per una video conferenza sul Covid-19

Luco dei Marsi. Andrà in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione Angizia Color Fun, martedì 17 marzo alle ore 19.30, la video conferenza sul tema Covid-19 organizzata dall’Angizia Color Fun in collaborazione con la sezione Avis locale.

L’evento, dal titolo “Insieme si può“, ha come obiettivo quello di fornire alla comunità luchese un momento di dibattito e condivisione sulla situazione Covid-19. Interverranno nel corso della video conferenza:

Antonio Luciani, presidente dell’Angizia Color Fun, per un saluto iniziale; il Dottor Benito Falbo, medico di chirurgia generale che farà un quadro scientifico della situazione; la nutrizionista Maria Ciaffone per alcuni consigli sull’alimentazione in questi giorni casalinghi; il personal trainer Giulio Cofini che farà una dimostrazione pratica di alcuni semplici esercizi da poter fare in casa; il presidente dell’Avis di Luco dei Marsi Fabrizio Salvati, che risponderà alle domande sulla donazione di sangue in questo delicato momento e infine il professor Piero Buzzelli, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “I.Silone” di Luco e dell’Itis di Avezzano che spiegherà come la didattica a distanza sta portando le lezioni nelle case degli alunni.

Durante tutta la durata dell’evento sarà possibile commentare in diretta e interagire con i relatori.

Modererà l’evento Francesca Salvati.