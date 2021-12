Angelo Caruso riconfermato presidente della Provincia dell’Aquila

L’Aquila. Angelo Caruso, sindaco di Castel Di Sangro, è stato riconfermato presidente della Provincia dell’Aquila. Non ce l’ha fatta il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. Caruso ha ottenuto 49600 voti, Giovagnorio 42681.

Dato ufficiale dell’affluenza alle urne, alle ore 20: votanti 1034 su 1256 pari al 82,32%.

Le elezioni provinciali sono elezioni di secondo livello riservate solo agli amministratori comunali. Due le schede che questa mattina sindaci, assessori e consiglieri si sono trovati davanti: una con i nomi dei due presidenti e una con quelli dei consiglieri.

A causa del covid non è mancato chi ha dovuto votare tramite il seggio volante perché in quarantena come il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Sta procedendo ancora lo scrutinio dei consiglieri.

AFFLUENZA AL VOTO

Orario Votanti Aventi Diritto % ore 20.00 1034 1256 82,32 ore 17.00 791 1256 62,97 ore 11.00 262 1256 20,85

ELEZIONI PROVINCIA DELL’AQUILA, BIONDI: CONGRATULAZIONI AL PRESIDENTE CARUSO

«Desidero congratularmi con Angelo Caruso per la sua riconferma alla guida della Provincia dell’Aquila. Non posso che accogliere con entusiasmo questo risultato elettorale, con la convinzione che la continuità amministrativa sia presupposto fondamentale per la tanto agognata ripresa economica e sociale dell’intero territorio dopo il duro e lungo periodo pandemico».

È quanto dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in merito all’esito delle elezioni per la presidenza della Provincia dell’Aquila.

«Se la Regione Abruzzo, la Provincia dell’Aquila e il Comune che ho l’onore di amministrare – prosegue Biondi – continuano a essere guidate dalla componente di centrodestra, significa che l’azione di governo è stata efficace e premiata dal giudizio insindacabile dei cittadini. Sono sicuro che l’amico Angelo procederà nel segno del buon governo finora dimostrato, fornendo il proprio contributo futuro per la rinascita definitiva delle aree interne, che hanno bisogno anche del giusto e fattivo dialogo tra i vari livelli istituzionali».

«Rivolgo un ringraziamento anche allo sfidante, Vincenzo Giovagnorio – conclude Biondi – Il ruolo di un’opposizione costruttiva è fondamentale per qualsiasi amministrazione, sia essa locale o nazionale».