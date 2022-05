Angela Marcanio nell’esecutivo regionale di Anci giovani: deleghe a Lavori pubblici e Pnrr

Celano. La consigliera comunale di Celano, Angela Marcanio, è la nuova responsabile lavori pubblici e Pnrr di Anci Abruzzo giovani. La nomina, avvenuta nel corso dell’ultima assemblea regionale degli amministratori abruzzesi under 35 è particolarmente significativa.

“Sono molto soddisfatta”, ha dichiarato la consigliera comunale del gruppo “Per Celano”, Angela Marcanio, “seguire direttamente due temi importanti come i lavori pubblici e le attività legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è molto stimolante e per me motivo di forte responsabilità. Sono deleghe rilevanti e che hanno una operatività significativa con ricadute sui comuni stessi, sui territori e di conseguenza sui cittadini. Il mio impegno, all’interno di Anci giovani Abruzzo, e nella costituzione di tavoli tematici e di approfondimento su questi ambiti, sarà volto alla concretezza e a creare una ampia partecipazione dei giovani amministratori. Ringrazio”, ha concluso, “il presidente Vincenzo D’Ercole per la fiducia che ha voluto accordarmi”.

L’augurio di buon lavoro alla neo delegata Marcanio è arrivato dallo stesso presidente D’Ercole, che a sua volta, ha voluto sottolineare le competenze tecniche e amministrative della consigliera Marcanio e dell’intero coordinamento politico e del gruppo “Per Celano”, che hanno espresso soddisfazione evidenziando come tale nomina rivesta un valore politico e amministrativo per l’intera città di Celano.