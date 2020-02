Anffas e scout festeggiano il carnevale, la recita del copione di Pinocchio per sorridere insieme

Tagliacozzo. Niente sfilata quest’anno ad animare le vie centrali della città. Questo non significa rinunciare alla festa del carnevale. In casa Anffas, a Tagliacozzo, ieri pomeriggio, le associazioni di volontariato del territorio insieme al gruppo scout hanno festeggiato in maschera la “domenica grassa”.Con numerosi presenti in sede, si è svolta una recita impostata sul copione di Pinocchio che ha visto protagonisti i piccoli e i grandi membri del gruppo Scout T agliacozzo-1, riuniti per sorridere, giocare e scherzare.

Momenti ludici per allontanare lo stress quotidiano e le preoccupazioni del momento. Un pomeriggio sull’impronta del sorriso che ha regalato forza e vitalità agli ospiti della casa famiglia Anffas. Le associazioni hanno sempre partecipato alla sfilata mascherata della città e, anche quest’anno, non hanno rinunciato al loro momento di creatività.