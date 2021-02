Andrea Conte è il nuovo segretario del Pd di Sante Marie: Costruire futuro duraturo e migliore

Sante Marie. Il nuovo segretario del Partito democratico di Sante Marie è Andrea Conte. Il 17enne, studente dell’Istituto per l’Agricoltura e l’Ambiente “Serpieri” di Avezzano, è stato scelto per guidare il circolo locale fino a ora nelle mani di Eligio D’Amadio. Conte, che è anche rappresentante d’Istituto, volontario della Protezione civile e da sempre molto attivo nel mondo dell’associazionismo in paese, è uno dei più giovani segretari Pd d’Abruzzo. Durante il congresso, che si è svolto nel rispetto delle norme anti coronavirus alla presenza dei tesserati e del sindaco Lorenzo Berardinetti, unanime è stata la volontà di promuovere la raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista.

“Ricoprendo il ruolo di segretario di circolo del Pd mi assumo la piena responsabilità per il lavoro che dovrò svolgere”, ha spiegato Conte, “ma nello stesso tempo mi sento onorato della carica che ricopro. Come ho sempre sostenuto e continuerò a sostenere i giovani che come me approdano in politica devono essere valorizzati. Grazie alla proposta di Lorenzo Berardinetti, che ho accettato senza pensarci su, mi sono candidato alla segreteria del circolo e sono stato scelto come segretario. L’augurio che voglio rivolgermi e rivolgere alla squadra del Partito democratico è quello di continuare a collaborare e costruire insieme per un futuro duraturo e migliore”.