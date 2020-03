#Andratuttobene: dal Fucino messaggi di speranza e agricoltori in prima linea per garantire cibo fresco (video)

Vi avevamo già detto come l’emergenza Coronavirus non aveva posto un freno al lavoro degli agricoltori del Fucino. Nel totale rispetto delle norme igienico-sanitarie, infatti, i campi continuano a fruttare per garantire che il cibo fresco arrivi sulle tavole dei cittadini marsicani.

L’assenza di manodopera dovuta alla chiusura delle frontiere ha alimentato la paura di perdita dei raccolti. Ma la semina continua, come ci ha raccontato il titolare dell’azienda agricola Toto di Trasacco in questa video-intervista.

Oltre ad assicurare l’approvvigionamento degli alimenti, gli agricoltori sono in prima fila per lanciare messaggi di forza e speranza a tutti i cittadini. #andratuttobene si legge sui fogli che hanno colorato, insieme alla bandiera nazionale, la campagna del Fucino per gridare al mondo che la nostra è una Italia unita. Una Italia che resiste!

Guarda il video:

Video-intervista di Roberto Di Genova