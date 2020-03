“Andrà tutto bene”, i ragazzi del Collodi-Marini colorano i balconi della città con i loro arcobaleni (photogallery)

Avezzano. In questi giorni le insegnanti dell’istituto comprensivo Collodi-Marini si stanno sforzando di scegliere compiti gradevoli e interessanti per i loro alunni, anche per alleggerire il faticoso momento che i ragazzi stanno passando tra le mura di casa durante questo periodo di emergenza per il coronavirus.

Oggi hanno avuto il compito di disegnare la scritta “Andrà tutto bene”. I ragazzi, raccogliendo l’invito degli insegnanti, hanno inserito la frase tra decine di arcobaleni colorati, che poi hanno appeso ai loro balconi di casa, unica nota di colore in una città quasi deserta. Una bellissima iniziativa che si spera venga seguita anche da altri studenti, che in un periodo triste e buio come quello che ci troviamo ad affrontare può aiutare a restituire un po’ di positività e di speranza anche a noi adulti, con il sorriso e la creatività che solo i bambini sanno trasmettere.