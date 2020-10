Andrà tutto bene: a Pereto un concorso letterario su racconti e poesie durante il periodo di lockdown

Pereto. “Andrà tutto bene” è stato il motto che per mesi ha riecheggiato sui balconi e le finestre italiane, che in qualche modo ha dato coraggio e forza ai nostri connazionali durante la difficile fase del “lockdown” a causa del Covid-19. Prendendo spunto da questa frase l’associazione culturale abruzzese “il cuscino di stelle”, ha indetto una selezione Poetico-Letteraria che aveva come tema “Andrà tutto bene – Racconti, pensieri, poesie e sogni durante la quarantena”.

Con entusiasmo hanno preso parte a questa selezione oltre 500 autori, per un totale complessivo di circa 700 opere, provenienti da tutta Italia. La selezione era divisa nelle sezioni adulti e ragazzi. La giuria ha avuto un impegno arduo nell’individuare le opere meritevoli della pubblicazione nell’omonima antologia per via dell’elevata qualità di opere pervenute, al punto che ha spinto gli organizzatori a di pubblicare un’ulteriore antologia che si intitolerà “Tutto andrà bene” (in fase di stampa).

Hanno contribuito a rendere ancor più speciale la realizzazione di questo libro le testimonianze fornite da alcune personalità provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport tra i quali Fabrizio Finamore, Federica Rinaudo, Giulia di Quilio, Ileana Salvador, Luigi Ferraiuolo e Paola Felice. Il ricavato della vendita di questi volumi verrà interamente devoluto all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma.