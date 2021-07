Ancora uno schianto sulla provinciale Marruviana, due mezzi coinvolti

San Benedetto dei Marsi. Ancora un incidente stradale a San Benedetto dei Marsi, ancora uno schianto sulla Provinciale 20 Marruviana.

Questa mattina due mezzi si sono scontrati e due persone sono state curate dai sanitari del 118 che ne hanno accertato le condizioni.

Si tratta dell’incrocio con via Giovenco, già in passato teatro di numerosi incidenti stradali. Sul posto, per i rilievi del caso i carabinieri e la polizia locale. Si tratta di una strada per cui il sindaco Quirino d’Orazio continua a richiedere la messa in sicurezza tenuto conto anche dell’alta velocità sostenuta da chi la percorre, ma su cui ci sono pronti 200.000 € di lavori per la sistemazione della circonvallazione occidentale, già appaltati dalla Provincia e che dovrebbero partire per la prima decade di luglio